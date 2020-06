Ulivieri: "Gattuso era visto solo come un motivatore, è un maestro e un grande conoscitore! Napoli squadra completa"

Ultime notizie calcio Napoli – Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il calcio di Gattuso non prevede il catenaccio, è solo capire i momenti. Ci sono situazioni in cui bisogna abbassarsi a difesa della porta. Non possiamo avere continuità di gioco in tutti i novanta minuti, non si può giocare sempre allo stesso modo. Serve sapere cosa fare quando gli avversari hanno il predominio. Il Napoli sa cosa fare sia quando c’è da difendere che quando domina, è una squadra completa. Gattuso era visto solo come un grande motivatore, è un maestro e un grande conoscitore di calcio”.