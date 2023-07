Ulivieri: "Garcia? Ho parlato con lui ed il suo staff, sanno che l’eredità di Spalletti è..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Renzo Ulivieri, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il riassetto societario del Napoli? Le società stanno facendo grandi passi in avanti cambiando le loro logiche di lavoro, sto guardando a questa ristrutturazione con grande curiosità : oggi non possiamo sapere come funzionerà , sarà il tempo a giudicare il lavoro degli uomini. Garcia? Ho parlato con lui ed il suo staff, sanno che l’eredità di Spalletti è difficile da portare avanti: ci sono le basi per fare bene però”