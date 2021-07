Uli Forte, allenatore svizzero, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Zakaria è un giocatore box to box e l'ho allenato per molto tempo quando era giovane. Ha grande fisico e grande tecnica. Lo feci deuttare a Berna a soli 18 anni. Sicuramente è pronto per la Serie A, ma so che lo vogliono in Premier League. Sarebbe perfetto per il Napoli.

Lo vedrei meglio con Fabian che con Demme. Non ha giocato agli Europei perchè non era al 100%. Ha tantissima qualità e anche tanta quantità".