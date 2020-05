UK, Johnson: "Tasso di mortalità del Coronavirus calato ma dobbiamo restare attenti, il lockdown continua"

Ultime notizie - Boris Johnson, primo ministro inglese, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della lotta al Coronavirus:

"Da almeno due mesi i nostri cittadini hanno iniziato a convivere con restrizioni delle loro libertà , in una maniera che non abbiamo mai visti. Abbiamo dimostrato buonsenso nel gestire queste restrizioni, perché al momento è l’unica via che abbiamo per sconfiggere il coronavirus, la minaccia più grande che abbiamo affrontato finora.

Il numero dei morti è tragico, la sofferenza immensa. Piangiamo chi è scomparso, ma è evidente che con queste misure abbiamo evitato una potenziale catastrofe. Il peggior scenario prevedeva mezzo milione di morti. L’abbassamento del tasso di mortalità e di ingresso negli ospedali è arrivato grazie ai vostri sacrifici, così abbiamo aiutato il sistema sanitario ed evitato migliaia di morti. Sarebbe da pazzi buttare via quanto conquistato con un nuovo picco. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo continuare a controllare il virus e salvare vite. E dobbiamo capire che questa lotta ha un costo colossale per l’impatto sui nostri stili di vita. Vediamo quanti locali siano stati abbandonati e siamo vicini al fallimento. E ci sono milioni di persone che hanno paura sia di questa malattia che di questo lungo periodo di inattività , per gli effetti che può avere sulle loro attività e sulle loro vite.

Perciò il piano che vi sto illustrando deve portare a combattere queste due paure. Dobbiamo combattere il virus e pensare a una riapertura del Paese. È un piano condizionato, che prevede determinati passi. Prima di poter riaprire dobbiamo assicurarci un’adeguata possibilità di effettuare test sui cittadini. Dobbiamo essere sicuri che tutte le misure che prenderemo evitino una riproduzione del virus. Non possiamo fermare il lockdown già questa settimana”.