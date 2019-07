Massimo Ugolini di Sky Sport, è intervenuto a Speciale Calciomercato per parlare delle ultime notizie sul Napoli: "Se arriva Icardi, esce Milik, i due non potranno giocare insieme in questo Napoli. Non sarà spendibile il dualismo. Quindi se non uscirà Milik non entrerà Icardi. Oggi l'agente di Hysaj a Dimaro, c'è la Roma sul calciatore".