Ugolini: "Osimhen fondamentale e indispensabile. Kvaratskhelia con Mario Rui ha ritrovato le sue misure"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Sassuolo-Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“È inutile parlare di moduli e di schemi, Osimhen in tre partite ha segnato cinque gol ed è fondamentale e indispensabile. Kvaratskhelia con Mario Rui ha ritrovato le sue misure, peccato solo per il gol subito da Meret. Ancora presto però per dire che il Napoli sia uscito dalla crisi, ma i segnali sono incoraggianti a prescindere dai limiti mostrati dal Sassuolo”