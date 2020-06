Ugolini: "Milik è sul mercato. Immobile al Napoli? Non credo rientri nei parametri..."

Calciomercato Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Gravina ha tenuto un comportamento proficuo e coerente negli ultimi mesi. Adesso si raccolgono i frutti. Già sabato si ripartirà con la Coppa Italia e poi si darà il via a questo piccolo mondiale. È stato bravo a concentrarsi sui problemi che andavano risolti per prima. Magari la curva dei contagi continuerà a scendere e si potrà smussare anche il protocollo. Immobile? Per la Lazio cederlo sarebbe come cedere Mertens. Non credo che ci siano i parametri giusti al momento per l'acquisto di Immobile. Salvo ci fosse la disponibilità totale del giocatore e si presentasse un’offerta faraonica. Milik? Finirà sul mercato. Si troverà una soluzione alternativa. La serenità di Giuntoli è dovuta proprio alla conferma di Mertens”.