Massimo Ugolini è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "lI mercato del Napoli non è chiuso, ci sono ancora dei nomi nella lista, ma chiaramente manca poco e sappiamo quanto sono complicate le trattative del Napoli".