Ugolini: "Koulibaly vuole andar via e vuol provare una nuova esperienza"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“A parte Mertens anche Ospina, Maksimovic e Insigne hanno fatto un partitone. Fa piacere per il serbo, anche in vista di un eventuale partenza di Koulibaly. Il suo agente sta parlando col Napoli per il suo rinnovo. Fabian? E’ fondamentale per Gattuso, il Napoli lo prese a 30 milioni e lo cederebbe solo davanti a proposte indecenti. Koulibaly ha due anni di contratto, ma c’è un accordo col Napoli che se dovesse arrivare un’offerta importante il club non si opporrebbe alla sua partenza. Il calciatore vuol andar via e vuole provare una nuova esperienza”.