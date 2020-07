Ugolini: "Koulibaly via da Napoli? C'è da star tranquilli, è il più pagato ed ha un contratto lungo"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Koulibaly è cercato da tutti, è il migliore al mondo ed è un prospetto di primissimo livello. Ora capiremo il mercato post Covid cosa comporterà e se calerà in termini di valori economici. Qualcuno sostiene che i calciatori di primo livello non perderanno valore, però aspetterei. Il Napoli può stare sereno, il contratto di Koulibaly scade nel 2023 ed è il giocatore che guadagna di più in rosa”.