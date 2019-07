Ugolini: "Insigne sempre più maturo, maggior affetto dei tifosi. Possibili colloqui per James, Pépé piace molto. Icardi defilato"

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Insigne è un 91 si sta facendo grande, si vede da come comunica che sta crescendo. E' un ragazzo molto sensibile e maturo. Sente l'affetto che lo circonda, a Dimaro si respina un affetto maggiore, lui ne trae vantaggio. In ritiro non c'è pressione, con un allenatore con Ancelotti non si può che crescere, Insigne ha capito questo e dopo un dialogo le cose si sono chiarite. Il prossimo anno potrà rendere di più anche sotto il profilo dei numeri. Mendes, Giuntoli e Ancelotti avranno parlato anche di James e non solo di Vinicius nelle ultime ore. Pépé è un giocatore che piace molto, Icardi più defilato in questo momento. De Laurentiis ha ammesso di voler fare un grande colpo ma con calma. La trattativa per James resterà aperta finché il Napoli non chiuderà per un altro giocatore. Ci sta che il giocatore pensi all'Atletico se l'interesse fosse reale. Rog è ancora a Dimaro, mancano gli ultimi dettagli per lui e per Elmas".