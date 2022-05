Ugolini: "Il rinnovo di Mertens non si discute, importante la conferma di tre giocatori per il prossimo anno"

Massimo Ugolini di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non si discute il rinnovo per Mertens, deve restare. Ancelotti è il più grande rimpianto e fallimento della storia di Aurelio De Laurentiis. Un grande allenatore che non si discute. Sarebbe un grande segnale mantenere l'asse centrale Koulibaly, Anguissa e Osimhen in vista della prossima stagione”.