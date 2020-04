Ugolini: "Il Real Madrid sta pensando di tenere Jovic! Insigne-Raiola? L'agente voleva spostarlo e lui non ha voluto"

Calciomercato Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ognuno cerca di analizzare la propria situazione. L’augurio è che si possa tornare presto a giocare a calcio, la situazione però è delicata. Il buon senso prevarrà e si troveranno le migliori risorse per ripartire e limitare al massimo i danni. Il faro da seguire, però, è quello della salute pubblica. Raiola-Insigne? Ogni qualvolta che Raiola prendeva un calciatore l’ha sempre spostato. Se il rapporto lavorativo si è interrotto, forse, è perché Lorenzo ha manifestato la voglia di restare a Napoli. Al Napoli piace molto Azmoun, è perfetto per il target del Napoli. Mertens non ha ancora firmato, poi ci sono delle difficoltà palesi sul rinnovo di Milik e questo induce il Napoli a guardare al mercato degli attaccanti. Azmoun è un calciatore importante, è un nome giusto per gli azzurri. La concorrenza sarebbe alta, ma il prezzo del cartellino è abbastanza accessibile rispetto a quello di Jovic del Real Madrid. Probabilmente i blancos lo terranno, il club sa di avere un grande giocatore. Se arrivasse al Napoli diventerebbe il nuovo Higuain”.