Ugolini: "Il Napoli sorprende per la maturità: hanno la consapevolezza che prima o poi faranno gol"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

"Al di là dei numeri, ciò che sorprende del Napoli è la maturità con cui gioca contro ogni avversario. Hanno la pazienza nel cercare la giusta strada per fare gol. C'è la consapevolezza che l'occasione giusta arriverà e non verrà fallita. Non è una squadra che va in crisi o in ansia davanti alle difficoltà, questa è la più grande differenza rispetto lo scorso anno. Osimhen ha fatto una cosa bellissima a La Spezia andando dalla signora colpita accidentalmente da un suo tiro. Il boato dei tifosi presenti è stata una bella scena".