Ugolini: "Il Napoli non può permettersi Milik in scadenza. Zielinski? Si è dimostrato più disponibile al dialogo rispetto all'entourage di Arek"

Ultimissime Napoli -Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Milik? Il rinnovo si è complicato, nelle scorse settimane erano anche ripresi i contatti. L'emergenza Covid-19 non aiuta perché un conto è avere un contatto diretto con l'interlocutore ed altro è vederlo via Skype. Il tempo però stringe. Zielinski si è dimostrato più disponibile al dialogo rispetto all'entourage di Milik. Il Napoli non può permettersi di portare a scadenza un giocatore come l'attaccante polacco.