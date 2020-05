UFFICIALE - UK, arriva il via libera di Boris Johnson: la Premier League può ripartire!

Ultime notizie calcio - Anche in Inghilterra c'è tanta curiosità di conoscere quello che sarà il destino del calcio. L'indirizzo che sta prendendo il sopravvento pare quello che spinge verso la ripartenza ed a tal proposito arrivano novità significative. Il Primo Ministro Boris Johnson ha pubblicato un documento governativo con cui indicherà nuovi dettagli per uscire dal lockdown in maniera graduale. Questi piani prevedono il via libera agli sport professionistici, inclusa la Premier League che potrà ripartire dal primo giugno. Al momento l'indirizzo è quello di partire il 12 giugno.

Ripartenza Premier League