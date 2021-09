UEFA, Ceferin sul Mondiale ogni 2 anni: "Non e Conmebol non parteciperemmo: spero la FIFA torni in sé"

Ultime calcio - Aleksander Ceferin, presidente UEFA, in un'intervista al Times sulla sua posizione in merito all'idea della FIFA di organizzare un Mondiale ogni due anni:

"Noi della UEFA e i sudamericani della CONMEBOL siamo sulla stessa linea e potremmo decidere di non partecipare. Io penso che non accadrà mai, si andrebbe contro ai principi basilari del calcio. Giocare un torneo di un mese ogni estate sarebbe dura per i giocatori. La Coppa del Mondo vale tanto proprio perché si gioca ogni quattro anni e tutti la aspettano. Come le Olimpiadi. Noi non sosteniamo il Mondiale ogni due anni e spero che la FIFA torni in sé. Mondiali ed Europei devono svolgersi ogni quattro anni, l'importanza di queste due competizioni è tale proprio perché si svolgono in questo lasso di tempo. Disputarne ogni due anni non porterebbe al doppio del reddito. Per la UEFA potrebbero esserci benefit finanziari, ma il problema è che uccideremmo il calcio. E i giocatori".