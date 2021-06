UEFA, Ceferin: "Stadio arcobaleno? Noi contro ogni forma di discriminazione, ma il calcio non va usato per scopi politici?"

Ultime notizie calcio - Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato così della possibilità di vedere l'Allianz Arena illuminata con i colori della bandiera LGBT in occasione di Germania-Ungheria:

“Era la richiesta di un politico, era chiaramente un segnale mirato a un atto politico di un governo di un altro Paese. Il calcio non può permettere di essere usato per scopi politici. Con tutto il cuore supporto e celebro Neuer che indossa la fascia. E con tutto il cuore sono a favore di uno stadio illuminato coi colori dell'arcobaleno in altre occasioni, come propone la Uefa, quando non sia per scopi politici. La Uefa è impegnata a combattere ogni forma di discriminazione, inclusi pregiudizio e omofobia. Questa richiesta è giunta da un politico ed era chiaramente un segnale che mirava a un atto politico di un governo di un altro Paese”.