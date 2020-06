UEFA, Ceferin replica ad Aulas: "3 agosto termine ultimo per l'iscrizione alle prossime coppe europee"

Ultime notizie calcio - Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha fatto sapere via email al numero uno del Lione, Jean-Michel Aulas, che è impossibile prorogare la data limite del 3 agosto per comunicare la lista dei club iscritti alle coppe europee in vista della prossima stagione:

"Non possiamo modificare la data, e anzi ci aspettiamo che sia ufficialmente confermata nella riunione del nostro Esecutivo del 17 giugno. Al fine di garantire eguaglianza fra le nostre 55 federazioni, non possiamo tenere conto delle esigenze specifiche di un singolo paese. Quindi chiediamo a tutte le federazioni di rispettare la scadenza"