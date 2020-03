UEFA, Ceferin: "Euro 2020? Non sono preoccupato. Nessuna guerra al Manchester City"

Alexandr Ceferin, numero uno dell'Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"Euro2020? Non sono preoccupato. È ovviamente una cosa seria: sarà in cima agli argomenti da trattare e dovremo farci i conti, dal momento che organizziamo tanti eventi. Ma resto ottimista, e penso che prima dell'Europeo le cose saranno sotto controllo. Non voglio pensare all'eventualità che la situazione peggiori. Siamo sicuri che andrà tutto come previsto: abbiamo già prenotato gli alberghi a Londra per le semifinali e la finale, sarebbe un problema non andarci. Questo è un tema che va approfondito con calma, senza panico. Manchester City? Loro, come tutti, sono una risorsa importante per noi. Li rispettiamo: non è vero che non ci piacciono, ma questo processo è una cosa diversa. Il tema è delicato: non posso aggiungere altro. La nostra non è una lotta al City, ma difendiamo la nostra posizione. Ogni anno sono state sanzionate da cinque a dieci squadre: è una procedura regolare che non può escludere chi commette infrazioni. Il CAS? Non so quando si pronuncerà, vedremo come andrà a finire".