Udinese, Soldati: "Sospensione definitiva del campionato? Sarebbe qualcosa di stravagante"

Ultimissime calcio - Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "L'emergenza è molto importante, in tutto il mondo ci sono restrizioni incredibile. Dovevamo salvaguardare la salute dei nostri tifosi da una delle più grandi sciagure sanitarie ed economiche che sta colpendo il nostro paese. Ci sono dei protocolli che conosciamo tutti per quanto riguarda il coronavirus. Il campionato non potrebbe essere sospeso, se fosse così sarebbe qualcosa si stravagante"