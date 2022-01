Udinese-Salernitana 3-0 e -1, l'avv. Chiacchio: "Causa di forza maggiore come Juve-Napoli"

Udinese-Salernitana 3-0 e -1, la battaglia legale comincia. Il precedente di Juventus-Napoli, ma anche della stessa sfida tra Salernitana e Reggiana dell'anno scorso lascia pensare a qualcosa di positivo. TMW ha intercettato telefonicamente l'avvocato Edoardo Chiacchio:

"L'iter è chiaro, spesso il giudice sportivo agisce in questo modo assegnando la sconfitta a tavolino alla squadra che non si presenta, con annessa penalizzazione. Lette le motivazioni inizieremo a difenderci, ci sono altri due gradi d'appello che possono ribaltare la sentenza. In questa situazione ci ritroviamo dinanzi ad una chiara causa di forza maggiore, al punto che già il giudice sportivo poteva decidere per la disputa del match. E' andato in un'altra direzione, ci muoveremo di conseguenza. Il caso Juventus-Napoli è emblematico, una squadra messa in quarantena da una ASL non può muoversi nè con mezzi pubblici, nè privati e deve rispettare le disposizioni".