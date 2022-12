A margine della festa del settore giovanile dell'Udinese, l'attaccante bianconero, Simone Pafundi, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club bianconero: "Per me è un po’ strano stare qua, fino all’anno scorso ero seduto tra di voi. Sogno sempre, ogni giorno, perché sono giovane e non ho ancora fatto nulla. Voglio fare sempre di più e migliorare ogni giorno. Vi auguro a tutti Buon Natale e buone feste".