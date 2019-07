Udinese, l'ex Ds Bonato: "De Paul utilissimo al Napoli, lì farebbe il salto di qualità"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato, ex ds dell'Udinese

“De Paul è nel pieno della maturazione e a Napoli può fare il salto di qualità che ha nelle corde. Può essere molto utile alla squadra azzurra e la società si ritroverebbe in casa un valore aggiunto anche per il futuro. De Paul può giocare da esterno a sinistra, esterno a destra, da interno di centrocampo, dietro la punta per cui ha sperimentato grandi ruoli e si è sempre adattato bene. Col palleggio del Napoli sono certo che può trovarsi a suo agio e poi, De Paul ha il vantaggio di conoscere il calcio italiano.

La speranza è che il campionato italiano possa essere più competitivo e che Napoli e Inter accorcino il gap con la Juventus. Il Napoli ha dalla sua la continuità tecnica, l’Inter invece sono convinto che farà investimenti importanti e con Conte può rendere più divertente il nostro campionato.

Aver battuto il Napoli ci ha dato stimoli, ma sappiamo bene che molto dipende dai carichi di lavoro: avevamo motivazioni altissime, le stesse che aveva il Napoli contro il Liverpool”.