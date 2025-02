Udinese, Inler a DAZN: "Bellissimo tornare a Napoli, voglio dire una cosa ai napoletani! Per noi sarà un match tosto"

Notizie Napoli calcio - Gokhan Inler, direttore tecnico dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Napoli-Udinese:

“Ritorno a Napoli? Chiaramente è sempre bellissimo tornare a Napoli. La gente non ha dimenticato che facemmo la storia, ringrazio tutti ed è stato bellissimo perché siamo cresciuti insieme e non smetterò mai di ringraziare i napoletani”.

Trattenere I big a gennaio? Come ho detto sempre, si pensa di gara in gara. Però la mentalità che ho messo dentro con il mister, lavorando duro, è fondamentale tenere i ragazzi perchè stiamo facendo bene ma non è finita. Le somme si tirano alla fine, è stato improntate tenere tutti i ragazzi perchè dopo sei mesi non è una cosa giusta lasciare. Ora vogliamo fare un bello sprint finale”.

Il gol contro il Napoli? Lo ricordo, fu l’ultimo con l’Udinese e vincemmo a Napoli. Stasera i ragazzi devono dimostrare di poter fare una grande gara, servirà attenzione per 100’ e sarà una partita tosta”.