Udinese, Gotti a DAZN: "Complimenti al Napoli: non hanno mai mollato la presa e non ci hanno concesso neanche un episodio"

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"4-0? Ci sono grandi meriti del Napoli, vanno fatti i complimenti a loro per come hanno gestito tutti gli episodi. Non hanno mai mollato la presa sulla partita, anche nell'andare avanti della partita. I primi due gol danno fastidio a me come allenatori perché sono gol balordi, nati da nostri errori che a questi livelli non andrebbero commessi. C'erano le possibilità di arrivare con il palleggio a limite dell'area loro, il risultato è stato indirizzato già nel primo tempo. Il Napoli è stato molto bravo a non concederci neanche un episodio per tornare in partita. Col Napoli non puoi stare nella tua area di rigore perché ti creano dei problemi nel fraseggio stretto o con punizioni, ma se vai a prenderli troppo alti muovono palla ed alla lunga qualche palla scoperta c'è ed ora hanno tutte le caratteristiche per giocarsela anche in quel modo. Questo hanno aggiunto rispetto agli anni passati. La nostra dimensione dovremo cercarla domenica dopo domenica, dobbiamo affrontare le prossime gare con più spirito possibile".