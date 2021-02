Udinese, De Paul: "In estate e a gennaio si è parlato tanto di me, ma volevo restare! Llorente felice di essere qui"

Ultime notizie calcio mercato - Rodrigo De Paul, capitano dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva ufficiale del club friulano:

“Ringrazio tutti i tifosi, mai mi sono sentito amato come in questo periodo, non è facile che si crei l’armonia, l’Udinese ha passato annate incredibili giocando anche la Champions e quindi entrare nel cuore dei tifosi non era semplice. Ora li attendo tutti allo stadio, tornare ai traguardi europei sarebbe fantastico e credo che prima o poi succederà, perché a questa squadra manca veramente poco. Non so quando sarà il mio ultimo giorno, ma fino a quel momento darò tutto, anche questa estate e a gennaio si è parlato tanto di me, ma sono subito andato dal direttore a dire che non sarei andato da nessuna parte, non puoi pretendere che i compagni lottino con te se tu non ci credi, quindi ho chiuso a tutti le porte e speriamo di continuare così. Mia figlia è nata qua e sta per nascere un figlio che sarà friulano, il Friuli sarà quindi per sempre nella mia vita e nel mio cuore. Llorente? Io come capitano e i miei compagni vogliamo far sentire tutti parte di una famiglia, aiutando chi arriva a integrarsi. Come capitano mi piace essere presente, mi sono presentato con tutti, Llorente è contento di essere qui e noi siamo contenti che ci possa dare una mano. Fa piacere stare nel nostro spogliatoio e credo sia la cosa più bella di questa Udinese”.