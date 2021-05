Udinese, De Maio: "Vogliamo finire il più in alto possibile. Napoli? Andiamo per fare punti"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Udinese TV, dopo il pareggio con il Bologna, il difensore bianconero Sebastien De Maio ha dichiarato:

"Un bel primo tempo dove abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e siamo anche andati in vantaggio, nel secondo tempo poi il Bologna ha spinto di più perché aveva bisogno di pareggiare e purtroppo è capitato un rigore che non doveva capitare. Anche oggi siamo rammaricati per il risultato considerato come si era messa la partita. Noi abbiamo voglia di chiudere al meglio il campionato e sarà così anche per le prossime 3 partite per finire nella miglior posizione possibile. Purtroppo oggi non abbiamo raccolto la vittoria che volevamo ma ora dobbiamo andare a Napoli e speriamo di raccogliere qualcosa perchè vogliamo fare punti".