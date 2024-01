Udinese, Cioffi su Samardzic: "Se resta o va via non dipende da me"

Lazar Samardzic tra Napoli e Juventus in Italia. Intanto, del giocatore ha parlato Gabriele Cioffi dopo Fiorentina Udinese:

"Lazar ha lavorato forte, è stato bravo. Nelle mie scelte aveva Payero davanti, ha avuto un affaticamento muscolare: ha aspettato l'occasione e la rabbia, come motore, è venuta fuori in una partita più che buona nelle due fasi. E' vivo, mai dubitato, poi se resta o va via non dipende da me. Lazar ha lavorato con grande intensità in settimana ed i risultati si sono visti oggi, per ora ce lo teniamo stretto".