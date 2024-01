Udinese, Cioffi: "Samardzic è un campione! È pronto per il grande salto, ma se non va via sono più contento per noi"

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro il Milan. Il tecnico bianconero ha parlato anche di Lazar Samardzic, obiettivo di mercato del Napoli:Â

"Samardzic è un ragazzo giovane, è un campione e il campione delle volte è conflittuale nel saper gestire quanta fase difensiva e quanta fase offensiva fare. È un talento puro. L’ho levato perché è la prima volta che ho due centrocampisti che danno grande competizione. È pronto per il grande salto, ma se non va sono più contento per noi“.