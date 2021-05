Udinese, Carnevale: "Osimhen acquisto straordinario, il Napoli con lui lottava per lo scudetto. Ecco cosa manca a Meret"

Calciomercato Napoli - A Tifosi Napoletani è intervenuto in diretta Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli.

"Meret è un grande portiere, è il futuro della Nazionale. Non abbiamo mai avuto nessun dubbio su di lui, deve soltanto irrobustirsi un poco muscolarmente. Complimenti al Napoli per l'acquisto di Osimhen, ha avuto subito un impatto determinante, ha avuto Covid e infortunio, senza questi problemi il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto con lui. Avevamo già seguito Osimhen dai tempi del Belgio, poi Lille e Napoli sono stati più attenti, il Napoli ha fatto un acquisto straordinario, è stato preso per vincere lo scudetto e poi ha giocato Petagna che è un signor giocatore ma non Osimhen. Sta migliorando già molto, deve solo aggiustare alcuni dettagli, lo paragono ad Asprilla".