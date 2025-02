Udinese, Bijol: "Abbiamo attaccato e difeso in undici, peccato non aver vinto"

Nel post partita di Napoli-Udinese ha parlato Jaka Bijol. Ecco cosa ha detto al sito ufficiale dell'Udinese:

"Abbiamo fatto una grande partita, non perfetta, perché è perfetta se vinci. Abbiamo creato tanto, difeso bene, è stata una partita bella anche da guardare. Peccato non aver vinto". "Abbiamo già dimostrato quello che sappiamo fare in passato. Oggi abbiamo messo intensità, il Napoli ha giocatori forti ma abbiamo difeso e attaccato tutti assieme e questo è l'importante". "Sono alla mia terza stagione in Serie A, c'è sempre da imparare e da migliorare, voglio dimostrare le mie qualità per fare un ulteriore passo in avanti"