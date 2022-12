Udinese, Beto: "Ho sempre desiderato di giocare la Champions League"

Calcio Napoli - Beto, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Ma ora parliamo di lei: la sua qualità migliore?

«Dico lo spirito di sacrificio. La mia qualità migliore non è la velocità come sarebbe facile dire. Ma ci sono la testa, la voglia di imparare, di ascoltare gli altri, di allenarsi sempre al massimo per migliorare».

Tutto giusto. Ma con questo spirito dove vuole arrivare? Lo sa che a Udine dopo tre stagioni, se arriva l’offerta convincente, ti danno la possibilità di andare in un grande club e firmare un contratto molto importante?

«Non ho mai pensato a un campionato che sia serie A, Premier o altro. Qui sto bene. Ma ho sempre desiderato di andare a giocare la Champions League. Così come ho vinto la scommessa con gli amici del Portogallo quando dissi che sarei diventato un calciatore, vorrei vincere pure questa».