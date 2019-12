Antonin Barak, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Oggi secondo me tanti giocatori hanno fatto bene, per il mister è bellissimo perché ha visto che tutti vogliono giocare. Le scelte spettano a lui, noi dobbiamo preparare ogni partita al massimo, non solo quella contro il Napoli. Tutte le squadre in Serie A sono fortissime”.