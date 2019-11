Tv Luna - Riunione distensiva, l'azione legale andrà avanti ma i risultati possono far cambiare strategia. Svelato il motivo dell'assenza negli spogliatoi di ADL

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Tv Luna:

“Oggi ci è stato l'incontro tra De Laurentiis e la squadra. Incontro molto molto positivo. Incontro andato verso la distensione. I calciatori hanno riconosciuto l'errore di non aver accettato l'indicazione del ritiro nella sera di Salisburgo. Il presidente ha apprezzato il passo indietro e l'ammissione. Il presidente ne ha approfittato per fare i complimenti per la prestazione di Liverpool, una prestazione cazzuta. Un Napoli che ha giocato un calcio da squadra. Il segnale di distensione c'è stato: il Napoli sta portando avanti un'azione legale. I calciatori sanno che si andrà avanti, ma sanno anche che possono dimostrare a tutti il vero valore e compattezza con l'allenatore. I calciatori devono dimostrare tutto il proprio valore, De Laurentiis aspetterà e valuterà. Si chiede il quarto posto, il passaggio agli ottavi di Champions League. Poi si potrebbe centrare la finale di coppa Italia. Se tutto questo dovesse accadere, non è da escludere che il Napoli faccia altro tipo di valutazione. Si andrà all'arbitrato, non è da escludere che fino a febbraio la cosa si possa anche annullare. Prestazioni, risultati per avere l'annullamento. I panni, in casa Napoli, vanno lavati in famiglia. La sera di Salisburgo-Napoli, De Laurentiis non è sceso negli spgliatoi perchè c'era Ceferin, c'era Marchetti, uno e due della Uefa. De Laurentiis era contento della prestazione, viene quasi preso in ostaggio dal gota del calcio europeo. Delle volte anche il fato non gira a favore”.