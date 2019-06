Tv Luna, Alvino: "James Rodriguez non esclude Lozano! Possono arrivare entrambi soltanto se..."

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Albiol? Aspettiamo l’ufficialità del pagamento per intero della clausola, ad ora c’è stato solo l’interesse manifesto ma ancora non è arrivata la PEC di pagamento, poi toccherà al Albiol decidere. Il Napoli, visto il grande rapporto che ha maturato con il giocatore, ha deciso di aspettare la risposta del centrale spagnolo per poi decidere come muoversi. Al 95% l’avventura è finita ma fino all’ufficialità ovviamente non ci saranno annunci, bisognerà aspettare prima l’arrivo del pagamento da parte del club spagnolo”.

Su James Rodriguez e Lozano: “Le due operazioni possono essere portate avanti entrambe con successo. Sul colombiano il Napoli ha un vantaggio enorme, rappresentato dal si incondizionato del calciatore. L’operazione del club azzurro è condotta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, e se dovesse andare in porto con l’aiuto di Jorge Mendes, allora anche l’opzione Lozano diviene sostenibile. Se invece il Napoli dovesse pagare subito per intero il cartellino di James allora sarebbe molto più complicato che entrambe le trattative possano andare in porto insieme. Questi due, comunque, restano i due obiettivi principali richiesti da Ancelotti”.

Su Insigne: “Anche se dovessero arrivare James e Lozano, non vuol dire che si giochi solo in undici. Dobbiamo uscire dalla mentalità dei titolari ed aprire la mente ad una rosa molto ampia e competitiva. Al momento il Napoli ha deciso di non vendere, anche Verdi ad oggi è confermato".