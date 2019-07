TV Luna, Alvino: "Il calendario della Juve è un copia e incolla dello scorso anno"

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"James Rodriguez? L'invito che faccio è viverla con tranquillità, il calciomercato è lungo. Il Napoli ha le idee chiare, la squadra ad oggi è incompleta per lottare per lo scudetto e mi rifaccio alle parole di Ancelotti che tendenzialmente dice il vero. Ad oggi è una squadra altamente competitiva che parte alle spalle della Juventus però non ha annullato il gap con i bianconeri. Mi fido ciecamente di Carlo Ancelotti, il quale ha ribadito che saremo tutti felici a fine agosto. Sono molto tranquillo, il Napoli ha le idee chiare sul da farsi e quindi vedremo".

"Il calendario pre e post Champions è accettabile, non mi piace il cammino delle avversarie del Napoli: il calendario della Juve è un copia e incolla dello scorso anno".

"Roma-Juve alla penultima? Non mi scende giù, hanno trasferito la produzione dei biscotti di Castellamare a Roma. Non voglio essere malpensante ma in passato è stato così".