TV Luna, Alvino: "Coppa Italia strameritata, i festeggiamenti dei napoletani sono sacrosanti!"

Notizie Napoli calcio. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La Coppa Italia vinta dal Napoli è strameritata, nell'arco dei novanta minuti la squadra di Gattuso avrebbe meritato di chiuderla prima se non fosse stato per quel giovanotto di Buffon che ha fatto due interventi incredibili. Inoltre fatemi dire che le feste ed i caroselli per la vittoria siano stati sacrisanti, il calcio ancora una volta si è dimostrato un toccasana per la tristezza e sono felice che sia stato proprio il pubblico napoletano a beneficiare per primo di questo toccasana".