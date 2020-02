Tv Luna, Alvino: "Battute Liverpool, Juventus, Lazio e Inter...allora c'è da interrogare i tarocchi"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Tv Luna dopo la gara vinta contro l'Inter dal Napoli in coppa Italia:

"C'è da interrogare i tarocchi, non riusciamo a dare spiegazioni per quanto fa il Napoli in questa stagione. Battuto il Liverpool, pareggio ad Anfield, battuta la Juventus, battuta la Lazio, battuto l'Inter. Il Napoli fa la partita, gioca compatto: all'italiana, 4-5-1. Riconosciuta la superiorità all'avversario, non è un reato. Risultato importantissimo, apre le porte alla qualificazione. Le scelte di Gattuso, discutibili all'inizio, hanno premiato Gattuso. Il Napoli porta a casa la vittoria con un gol straordinario di Fabian Ruiz ma non dimentichiamo l'azione da gol di Zielinski. La dimensione del Napoli è quella di non praticare il calcio bello che ci piace ma soffrire, tenere botta e tirare fuori il colpo del campione".