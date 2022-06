TuttoUdinese, Marchiol: "Deulofeu al Napoli rischia di saltare se Mertens resta: le cifre dell'accordo"

Davide Marchiol, giornalista di TuttoUdinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Deulofeu al Napoli? In teoria è chiusa la trattativa ma in pratica no. Tutto andrà in porto solo se Mertens dovesse andare via. Servono 18mln più bonus da dare all'Udinese, il ragazzo ha dato il suo si da tempo.

Becao? Credo parta in questa estate insieme a Deulofeu e Molina per far proseguire l'idea dell'Udinese.

Gaetano? Piace all'Udinese, il ruolo lo deciderebbe Sottili. Beto? Resterà almeno un altro anno, poi si ascolteranno le offerte".