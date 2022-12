Tuttosport, Vaciago: "Questo Napoli è dominante, mi sembra di rivedere la Juve di Conte e Allegri"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Tuttosport, Vaciago sulla Superlega

“Sanzioni UEFA contro la Juve? Oggi la Superlega ha preso una botta ufficiale. Non si tratta però di un parere vincolante, seppur l'espressione dell'avvocato generale della Corte della Giustizia dell'Unione Europea spesso viene poi confermata dalla Corte. Resta però una bella mazzata per la Superlega ed io credo che il progetto presentato da Juve, Barcellona e Real Madrid sulla Superlega non abbia più chance di esistere.

Sulla Serie A: "Non sappiamo come riprenderà il campionato e quali saranno i parametri. Ho visto l'amichevole del Napoli ed ho visto una squadra che non si è discostata da quella della prima parte del campionato. Non mi sembra si sia rotto qualcosa, come magari speravano le inseguitrici. Se così fosse, il Napoli resta troppo più avanti in classifica e dal punto di vista della credibilità tattica. Mi sembra di rivedere il dominio e la continuità della Juventus di Conte e di Allegri, ad oggi non mi sembra che gli azzurri abbiano dei rivali. La squadra di Spalletti mi ha inorgoglito in Europa e mi diverte tantissimo, molto di più del Milan e dell'Inter scudettati degli ultimi due anni".