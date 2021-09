Tuttosport, Vaciago a CN24: "C'è ansia in casa Juve per l'inizio imbarazzante. Allegri rischierà solo Cuadrado a Napoli"

Napoli Calcio - Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"C'è un po' di ansietta in casa Juve per questo inizio non bello di campionato. Nelle due gare di campionato si è visto qualcosa di imbarazzante e molto negativo specialmente con l'Empoli. Al di là del pessimismo, c'è però la consapevolezza di poter recuperare anche perché ci sono stati tanti cambiamenti e l'addio di Cristiano Ronaldo. Conoscendo Allegri che di solito è sempre stato prudente, penso rischierà solo Cuadrado dei sudamericani. Mi aspetto un 4-3-3 con Kulusevski, Morata e Chiesa in attacco"