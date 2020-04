TuttoSport, Salandin: "Cassa integrazione per i dipendenti? Mi chiedo se il Napoli ne ha davvero bisogno"

Notizie Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Salandin, Tuttosport:

“Mi chiedo se davvero società come il Napoli, con pochi dipendenti, abbiano la necessità di mettere in cassa integrazione i dipendenti che guadagnano 1.800 euro netti al mese per un mese di mancati incassi. Gli incassi sono sì, variabili, ma solo i primi 3 non ha avuto incassi, poi ha sempre preso compensi. Ci sono società in cui c'è un solo consiglio di amministrazione, quello su cui eccepisco è che davvero 10 dipendenti da 1.800 euro al mese devono andare in cassa integrazione per un mese di mancato incasso al botteghino? Si discute su calciatori, tagli, ma trovo quest'aspetto un po' padronale e non mi è piaciuto".