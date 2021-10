Tuttosport, Jacobelli: "Spalletti saprà rifarsi anche in EL: il Napoli deve insistere!"

Napoli Calcio - Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli deve continuare a fare ciò che ha fatto nelle prime partite. Le prossime gare, con scontri diretti per le altre, possono partare vantaggi agli azzurri. Poi comincerà il ciclo di gare ravvicinate ma Spalletti sa gestire il gruppo e anche in Europa League si potrà rifare. Il Napoli deve assolutamente insistere anche in Europa".