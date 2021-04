Xavier Jacobelli di Tuttosport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Tutto questo è la causa di ciò che in questi anni i club hanno fatto. Gli stessi club che vogliono fare la Superlega hanno speso soldi infiniti. Il calendario, inoltre, è pieno di impegni, poi si lamenteranno dei tanti infortuni?".