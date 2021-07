Tuttosport, Jacobelli: "De Laurentiis tranquillo e con le idee chiare, vuole iniziare al meglio la stagione"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho trovato un De Laurentiis molto pimpante e lucido nelle idee che vuole per il Napoli e per il calcio in generale. Vuole iniziare nel modo migliore la stagione. La preoccupazione ovviamente per il caso Covid c'è, ma ha un piano ben definito in mente e per questo si è fatto sentire dalla istituzioni".