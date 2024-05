Tuttosport, il direttore: “Conte? Conosco Antonio da oltre 20 anni, è il migliore in Europa in un aspetto! Di Lorenzo-Juve una possibilità"

Calciomercato Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport:

“Il decimo posto del Napoli è quasi incredibile. Nessuno poteva prevederlo. Mi aspettavo un calo, ma non di questa portata. Il crollo è stato senza eguali, forse cambiare allenatore e DS in un colpo solo dopo lo Scudetto non è stato un colpo di genio.

Conte? Conosco Antonio molto bene, abbiamo lavorato insieme dal 2000. È un allenatore straordinario quando si deve ricostruire qualcosa, il migliore che c’è in Europa quando deve reimpostare qualcosa che si è rotto. È però un allenatore molto esigente, perché la società deve assecondarlo molto. È uno che non fa compromessi. Se prendi Conte, prendi il pacchetto completo. La convivenza con De Laurentiis sarà interessante da analizzare. È indubbio che il lavoro di Conte lascia subito l’impronta, alla Juventus avviò un ciclo di 9 scudetti dopo un’annata da quasi decimo posto…

Manna? Non si sono mai incrociati e c’è una grande differenza di età ed esperienza calcistica. Tra i due dovrà instaurarsi la giusta dinamica, ma questo è imprevedibile. È l’uomo nuovo del Napoli, ma una società è composta da più dirigenti: Manna è solamente quello più visibile. L’interazione tra Conte e tutta la società dovrà funzionare, non solo quella tra Conte e Manna. Il mercato del Napoli ruoterà tutto attorno alle cessioni, ma è complicato rispondere per tutte le squadre ora.

La Juventus su Di Lorenzo? È un’idea, va registrata. Di Lorenzo vuole andar via da Napoli e Giuntoli lo conosce molto bene. Servirebbe davvero tanto alla Juve di Thiago Motta. È una possibilità”