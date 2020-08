Tuttosport, Franchi: "Sarri un perdente. Ancelotti meriterebbe una seconda chance alla Juve"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Franchi, collega di Tuttosport: “Una gestione della gara del tutto negativa. Adesso tutti scendono dal carro, io, personalmente, è da quando è stato ingaggiato Sarri che non l'avrei mai voluto. Si vedeva lontano un miglio che quest'uomo non era all'altezza di questa squadra, al di là della volgarità, è un perdente. Quando prendi il giocatore più forte del mondo, devi contornarlo di giocatori all'altezza. Non sono una vedova d'Allegri, ma ci sono almeno 8-9 allenatori più forti di Sarri in Europa. Pur non allenando, Sarri si è dimostrato uno studentello del professore Allegri, già nel look che alla Juventus conta più di ogni altra società. Ancelotti con la sua esperienza potrebbe essere utile alla causa Juventus, meriterebbe una seconda possibilità, anche se io vorrei Klopp, Fernando Sanchez".