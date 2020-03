Tuttosport, Armanini a CN24: "In Italia è mancata la presa di posizione sul COVID-19: queste le decisioni in Germania e Inghilterra"

Ultime calcio Napoli - Giovanni Armanini, corrispondente Tuttosport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“In Premier si valuta di gestire la situazione COVID-19 con le porte chiuse per tutte le gare. Si prenderà un provvedimento univoco per non andare oltre e non trovare problimi col calendario ricco. In Germania i casi sono arrivati a 500, ma la sensazione è che verrà seguito il piano inglese. Ciò che non si è voluto fare sin dall'inizio in Italia. Tutti sanno che esiste un'emergenza sanitaria: le società dovevano da anni pensare a come portare la gente agli stadi, non si può parlare ora di tutela del prodotto. I club hanno attività interne, ogni società ha applicato i propri protocolli secondo le direttive date e secondo quanto è da loro possibile fare in alternativa. Alcuni allenatori hanno preso una importante presa di coscienza, Klopp è stato chiaro".