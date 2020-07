Tuttosport, Armanini a CN24: "Koulibaly-Manchester City? Kalidou è sul taccuino di tutti in Premier, ma difficile ottenere subito 80-90mln"

Ultime calcio Napoli - Il corrispondente dall’Inghilterra di Tuttosport, Giovanni Armanini, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“I club di Premier League vogliono Koulibaly? Uno come Kalidou servirebbe praticamente a tutti, il Manchester City ha bisogno di uno come lui che possa giocare sul centro-destra ed accoppiarsi a Laporte, il Chelsea ha bisogno di un centrale se non due, ed il Manchester United potrebbe cercare un difensore al fianco di Maguire. Koulibaly è sul taccuino di tutti, si è fatto il nome del Manchester City perchè da ieri si sa che potrà giocare la Champions League perciò il tema esclusione si è trasformato in tema legato al mercato.

Il prezzo di Koulibaly? Mi sorprenderei di trovare un club in grado di pagare 80-90 milioni di euro sull’unghia: il calciatore può valerne 80 sicuramente, ma siamo in una fase esplorativa di mercato ed altri club stanno cercando altri obiettivi. Il City cerca Koulibaly ed Upamecano del Lipsia come centrali, Alaba del Bayern e Chillwell del Leicester come terzini sinistri, Ferran Torres del Valencia e Kai Havertz del Bayer Leverkusen in avanti: ad oggi la squadra di Guardiola è quella che può chiudere affari più di altri, deve solo capire chi partirà tra Mendy, Cancelo, Zinchenko, Stones ed altri, nella loro strategia potrebbe esserci anche qualche scambio. Il difensore centrale però è il primo tassello per il City, perciò il Napoli può decidere le mosse da fare.

Lucas Moura del Tottenham? Lo scambio con Milik potrebbe essere una possibilità , ma dipende dalle coppe che farà il Tottenham nel 2021: ad oggi faccio fatica a capire quale sarà il budget degli Spurs sul mercato, possono fare operazioni ma c’è anche una situazione debitoria importante. Cercheranno di piazzare qualche giocatore che non ha soddisfatto Mourinho, ad esempio Ndombélé, ed uno scambio sul mercato potrebbe starci. In questa fase ci sono davvero tanti ragionamenti di mercato, Milik piace a tanti e magari tra Tottenham ed un club che farà la Champions League potrebbe scegliere quest’ultimo”